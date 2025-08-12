Béja : 87 établissements scolaires en travaux pour la rentrée 2025-2026

À l’approche de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026, la région de Béja intensifie ses préparatifs. Lors d’une réunion présidée par le gouverneur Ahmed Ben Kharrat, en présence des responsables régionaux et locaux, un point a été fait sur l’état d’avancement des travaux et des besoins recensés par la délégation régionale de l’éducation.

Parmi les actions en cours, 87 établissements scolaires – écoles primaires et lycées – font actuellement l’objet de travaux d’extension et d’aménagement, visant à moderniser les infrastructures et à améliorer les conditions d’accueil des élèves. Par ailleurs, 179 autres projets sont à l’étude afin de poursuivre cet effort d’amélioration du cadre éducatif dans la région.