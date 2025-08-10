Séisme en Turquie : panique à Istanbul après une secousse de 6,1 degrés

Un puissant séisme d’une magnitude de 6,1 sur l’échelle de Richter a frappé ce dimanche la province de Balıkesir, dans l’ouest de la Turquie, selon l’agence Reuters.

La secousse, ressentie dans plusieurs villes, dont Istanbul, a provoqué un mouvement de panique, poussant de nombreux habitants à quitter précipitamment leurs habitations pour se rassembler dans les rues.

Les autorités turques procèdent actuellement à une évaluation des dégâts potentiels et n’ont, pour l’instant, pas fait état de victimes. Les services de secours restent mobilisés face au risque de répliques.