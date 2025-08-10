Le PSG s’offre les services du portier de Lille Lucas Chevalier

Le gardien de but du club français de Lille, Lucas Chevalier, a rejoint le Paris Saint-Germain (PSG) pour cinq saisons dans le cadre d’un contrat de 40 millions d’euros.

Le jeune portier de 23 ans a passé la visite médicale vendredi dans la perspective de son officialisation par le club de la capitale française, indique L’Equipe qui a révélé l’information.

Le recrutement de Chevalier intervient dans la foulée de l’échec de la prolongation du contrat liant l’international italien Gianluigi Donnaruma avec le PSG, à un an de son échéance en juin 2026.

Le club a dû formuler trois offres successives pour convaincre Lille du transfert de son gardien, qui devrait être aligné contre Tottenham en Supercoupe d’Europe en Italie, selon la même source.

Convoqué en équipe nationale espoir en 2022, Lucas Chevalier a joué son premier match avec la sélection française contre la Norvège à la fin de la même année.

Il a été sélectionné pour la première fois en équipe de France A en novembre 2024 et a occupé le poste de troisième gardien de but, notamment face à l’Italie en Ligue des nations.