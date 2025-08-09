Tunisie : L’UGTT annonce la réunion de sa commission administrative nationale

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé la réunion de sa commission administrative nationale, lundi prochain, afin de débattre des derniers développements suite à la manifestation d’un groupe de personnes devant son siège avant-hier.

L’annonce de la réunion de l’instance administrative de l’Union fait suite à la rencontre vendredi soir entre le président de la République Kais Saied et la cheffe du gouvernement, au cours de laquelle le président a affirmé que que les manifestants n’avaient pas eu l’intention d’agresser ou d’investir les locaux de l’organisation syndicale.

Evoquant les incidents survenus jeudi, le président de la République a indiqué que les forces de l’ordre ont été déployés pour protéger les locaux du l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Il convient de rappeler que des manifestants ont brandi des slogans réclamant la dissolution du syndicat et le gel de ses activités, Jeudi dernier, ce qui a poussé les partis politiques et les organisations civiles à publier des communiqués condamnant cette initiative et la qualifiant de tentative visant à nuire à la plus grande organisation syndicale du pays.

Cette escalade fait suite à une grève qui a paralysé le secteur des transports publics pendant trois jours, suivie d’une condamnation par l’Union générale tunisienne du travail du refus du ministère des Affaires sociales d’organiser des séances de conciliation avec la fédération générale des transports qui lui est affiliée.