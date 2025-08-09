Tunisie : disponibilité renforcée de la viande blanche et des œufs en août 2025

Le président de la Chambre nationale des détaillants en volailles, Ibrahim Nafzaoui, a déclaré ce samedi 9 août 2025 que près de 14 000 tonnes de viande blanche seront disponibles sur le marché tunisien durant le mois d’août, un volume qui pourrait même atteindre 15 000 tonnes en incluant les quantités non officiellement recensées.

Il a souligné que si des fluctuations des prix ont été observées dans les gouvernorats de Jendouba et du Kef durant la première semaine du mois, ces variations ont rapidement été corrigées, assurant ainsi une disponibilité suffisante dans toutes les régions. Concernant l’approvisionnement en œufs, Nafzaoui a indiqué que la production prévue pour août s’élève à 162 millions d’œufs, soit une légère augmentation par rapport aux 161 millions produits en juillet.

Par ailleurs, des travaux sont en cours avec l’Autorité nationale de sécurité sanitaire des aliments afin de mettre en place un guide destiné aux détaillants, visant à mieux encadrer la commercialisation des produits avicoles.