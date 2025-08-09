Prévisions météo du samedi : chaleur et passages nuageux sur le Centre-Ouest

Le temps sera marqué généralement samedi par quelques nuages ml qui seront plus intenses l’après midi sur les hauteurs du Centre-Ouest, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est relativement fort sur Cap Sarrat et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera agitée dans Cap Sarrat et peu agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales oscilleront entre 30 et 35°C sur les régions côtières et les hauteurs et entre 36°c et 40°c sur le reste des régions, selon la même source.