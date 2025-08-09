Natation : Ahmed Jaouadi vise un record du monde et l’or olympique à Los Angeles 2028

Le champion du monde tunisien Ahmed Jaouadi a exprimé sa grande fierté d’avoir remporté les médailles d’or du 800 m et du 1500 m nage libre, lors des derniers Mondiaux de Singapour de natation.

Lors d’une conférence de presse tenue vendredi à Gammarth, Jaouadi a considéré que ce double exploit a été le fruit de longs efforts, formant l’espoir de rééditer ces performances sur les scènes mondiale et olympique.

“J’espérais battre le record mondial du 1500 m nage libre à Singapour, mais l’enchaînement des épreuves m’en a empêché. Je garde cependant l’ambition de devenir le premier Tunisien à battre un record du monde en natation et de décrocher un titre olympique aux Jeux de Los Angeles 2028, qui est mon principal objectif”, a-t-il indiqué.

Il a également salué le soutien du président de la République, Kaïs Saïed, qui l’a décoré de l’ordre national du mérite dans le domaine du sport, soulignant l’impact moral et symbolique de cette reconnaissance, qui le pousse à persévérer sur la voie de l’excellence.

Le nageur a annoncé, par ailleurs, qu’il rejoindra prochainement, l’Université de Floride (USA), considérée comme un pôle d’excellence mondiale en natation. Il s’est dit très enthousiaste de saisir cette opportunité qui représente un tournant important dans sa carrière, après son passage par le championnat français, lui permettant de se mesurer régulièrement à ses principaux rivaux, notamment l’Américain Bobby Finke.

Il a révélé que son compatriote Ahmed Ayoub Hafnaoui rejoindra lui aussi cette université au début de l’année prochaine, soulignant les liens solides qui les unissent dans et en dehors des bassins.

Il a également indiqué avoir reçu un message de félicitations du champion olympique Oussama Mellouli qu’il considère comme une véritable source d’inspiration pour les jeunes sportifs tunisiens.

Jaouadi a, d’autre part, tenu à remercier son staff technique qui l’a encadré tout au long du championnat du monde, ainsi que sa famille, qu’il considère comme le véritable pilier de sa réussite, pour leur soutien constant et leur engagement à ses côtés.

Le nageur tunisien (20 ans), rappelle-t-on, a été sacré champion du monde du 1500 m nage libre (14:34.41) et du 800 m nage libre (7:36.88), lors des Mondiaux-2025, organisés du 11 juillet au 3 août à Singapour.

Jaouadi avait également été couronné champion du monde du 1500 m nage libre et médaillé de bronze du 800 m lors des Mondiaux en petit bassin à Budapest en 2024. Aux Jeux olympiques de Paris 2024, il avait terminé 4e du 800 m et 6e du 1500 m nage libre.