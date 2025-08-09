Ligue 1 de football : coup d’envoi prévu le week-end prochain

Le championnat de la Ligue 1 professionnelle débutera le week-end des 9 et 10 août 2025, avec une première journée répartie sur deux jours : samedi et dimanche.

Cependant, un changement de programmation est envisagé. Le match opposant le Club Africain à l’Avenir Sportif de La Marsa, initialement prévu samedi au stade de Radès, pourrait être reporté à dimanche. Cette modification serait liée à une coïncidence de calendrier avec le championnat national de natation, organisé dans la piscine attenante au stade.

Si ce report est confirmé, le duel entre l’Union Sportive Monastirienne et le Stade Tunisien serait avancé à samedi, pour permettre sa retransmission télévisée.

La Télévision nationale tunisienne a prévu de diffuser quatre rencontres lors de cette première journée :

Club Africain – AS La Marsa (samedi)

Avenir Sportif Gabésien – Espérance Sportive de Tunis (samedi)

Union Sportive Monastirienne – Stade Tunisien (dimanche)

Club Sportif Sfaxien – Espérance Sportive de Zarzis (dimanche)

Voici par ailleurs le reste du programme de la 1re journée :

Samedi 9 août 2025 – 16h30 (non diffusés)

Jeunesse Sportive Kairouanaise – Avenir Sportif de Soliman

Étoile Sportive de Métlaoui – Club Athlétique Bizertin

Dimanche 10 août 2025 – 16h30 (non diffusés)

Jeunesse d’El Omrane – Étoile Sportive du Sahel

Union Sportive de Ben Guerdane – Olympique de Béja.