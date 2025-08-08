Un temps partiellement nuageux est attendu sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales varieront entre 31 et 35°C sur les régions côtières et montagneuses, tandis qu’elles atteindront 36 à 39°C à l’intérieur du pays.

Le vent soufflera de secteur est, généralement faible à modéré, avant de se renforcer en fin de journée sur les côtes nord et dans le sud.

La mer sera peu agitée dans un premier temps, puis deviendra agitée dans l’après-midi sur la zone nord.