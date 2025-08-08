Situation humanitaire dramatique à Gaza : l’OMS tire la sonnette d’alarme

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé jeudi que 99 personnes, dont 29 enfants de moins de cinq ans, sont décédées de malnutrition dans la bande de Gaza depuis le début de l’année 2025. Un bilan que l’organisation juge probablement sous-estimé.

Lors d’un point de presse, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que les habitants de Gaza « ont un accès très limité aux services de base, subissent des déplacements répétés et font face à un blocus sévère des approvisionnements alimentaires ». Il a mis en garde contre une malnutrition généralisée et une augmentation des décès liés à la faim.

Selon lui, le mois de juillet a été particulièrement alarmant, avec près de 12 000 enfants de moins de cinq ans identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë, un chiffre record jamais enregistré sur une période mensuelle.

Face à l’aggravation de la crise, l’indignation internationale s’amplifie, exerçant une pression croissante sur l’entité sioniste. Les agences des Nations unies redoutent une famine à grande échelle dans ce territoire palestinien dévasté.

Le chef de l’OMS a lancé un appel urgent à ce que l’aide humanitaire soit renforcée, continue et libre d’accès, par tous les moyens possibles, pour répondre aux besoins désespérés de la population gazaouie.