Agression à Sousse : le chien souffre d’une paralysie totale après une violence barbare

À Sousse, un acte de cruauté envers un chien a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux. Un citoyen a agressé l’animal à l’aide d’un objet contondant, causant de graves blessures. Selon le vétérinaire Omar Hammami, en charge du suivi de l’état de santé du chien, celui-ci présente une fracture et une luxation au niveau des vertèbres cervicales, entraînant des lésions nerveuses sévères.

L’animal souffre désormais d’une paralysie totale ainsi que d’un saignement aux yeux. Informé rapidement, le vétérinaire s’est rendu sur les lieux pour prendre en charge le chien, qui a été immédiatement hospitalisé et soumis à des examens radiologiques. Actuellement, le chien est dans un état critique, totalement inconscient, et bénéficie d’une surveillance médicale étroite. Cette agression a provoqué une grande émotion et des appels à la justice pour que l’auteur de cet acte soit puni.