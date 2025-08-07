Tunisie : Plus de la moitié des incendies se produisent entre 12h00 et 18h00

Plus de la moitié des incendies se produisent entre 12h00 et 18h00, en raison de la hausse des températures, qui s’ajoute à certains comportements irresponsables, a indiqué la Direction Générale des Forêts, dans une note publiée récemment.

Et d’ajouter qu’en 2024, 212 incendies se sont déclarés entre 12h00 et 18h00, alors que les incendies qui se sont déclenchés entre 6h00 et 12h00, et entre 18h et 00h00 se sont élevés respectivement à 87 et 80.

La Direction a souligné en outre, que malgré la baisse du nombre d’incendies de forêt, le risque de leur apparition persiste, en raison des changements climatiques et des comportements irresponsables d’un nombre de citoyens.

A noter que le nombre d’incendies, enregistré en 2022, a atteint 527 incendies sur une superficie de 7 962 hectares, contre 290 en 2023, couvrant une superficie de 4 362 hectares, tandis qu’en 2024, seulement 246 incendies ont été recensés, couvrant une superficie de 734 hectares.

Sur un autre registre, la Direction a fait savoir qu’environ 70 mille hectares de forêts tunisiennes, ont été détruits à cause des incendies, durant la période 2011- 2024.

Ainsi, elle a appelé les citoyens à contribuer à la protection des forêts, et à éviter certains comportements susceptibles de provoquer des incendies de forêt (barbecues, jet de mégots de cigarettes…), rappelant que 96% des incendies en Tunisie sont d’origine humaine.