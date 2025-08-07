Tunisie : 559 interventions de la protection civile en 24 heures

Le total des interventions effectuées par les agents de l’Office national de la protection civile entre 6h du matin du 6 août 2025 et 6h du matin du 7 août s’élève à 559 interventions, dont 115 pour l’extinction d’incendies.

Les unités de la protection civile ont également mené, selon une publication du porte-parole de la protection civile ce jeudi sur sa page Facebook, 172 interventions de secours et d’assistance sur les routes, 260 autres hors accidents de la circulation, ainsi que 7 interventions diverses dans différentes régions du pays.