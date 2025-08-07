Abir Moussi en grève de la faim : le PDL dénonce une détention arbitraire

Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), a entamé une grève de la faim le 5 août 2025 pour protester contre sa détention, que son parti considère comme arbitraire et illégale.

Incarcérée à la prison civile de Bulla Regia depuis plusieurs mois dans des conditions qualifiées de très dures, elle est privée, selon le PDL, de tout fondement juridique depuis le 26 mai dernier. Le parti, qui alerte sur la gravité de la situation, affirme que Moussi est détenue sans mandat légal depuis octobre 2023. Une chaîne humaine prévue devant la Direction générale des prisons à Tunis pour dénoncer les atteintes à ses droits a été interdite, ce que le PDL interprète comme une répression des manifestations pacifiques et un refus de dialogue.

Le parti avertit enfin des risques sérieux que cette grève pourrait engendrer sur la santé de sa dirigeante, et tient les autorités responsables de toute détérioration de son état.