Les Tunisiennes, 2es au monde dans les études scientifiques : un modèle d’excellence

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, Asma Jabri, a souligné que la Tunisie occupe la deuxième place mondiale en matière de fréquentation féminine des filières scientifiques dans les universités.

Elle a mis en avant le rôle pionnier de la femme tunisienne dans de nombreux domaines, précisant que 66 % des diplômés de l’enseignement supérieur sont des femmes, avec une forte représentation dans les secteurs de la médecine et de la magistrature. La ministre a également affirmé que les efforts à venir seront axés sur le renforcement de l’entrepreneuriat féminin et la création de projets, dans le but de favoriser une participation accrue des femmes à la vie économique et sociale, et de consolider leur rôle dans le développement national.