Kais Saïed plaide pour une réforme globale et équitable du système éducatif

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, hier à Carthage, les ministres de l’éducation, Noureddine Nouri, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, de la Jeunesse et du Sport, Sadok Mourali, des Affaires religieuses, Ahmed Bouheli, de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri et des Affaires culturelles, Amina Srarfi.

Le chef de l’Etat a insisté, lors de cette réunion, sur l’importance de la réforme de l’éducation et de l’enseignement, soulignant que la Constitution prévoit la création du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement. Il a ajouté que ce choix du peuple découle d’une réelle conviction de cette réforme constitue d’un des principaux fronts de la guerre de libération nationale.

Kais Saïed a estimé qu’aucun peuple ne peut envisager l’avenir sans une éducation et un enseignement nationaux accessibles à tous sur un pied d’égalité, ajoutant que la réforme ne peut être à la hauteur des attentes du peuple tunisien que si elle englobe toutes les étapes du système éducatif. “Aucune erreur n’est permise dans ce projet civilisationnel parce que toute défaillance ne pourra être réparée qu’après un long délai et ce, après avoir privé des tunisiens d’accès au savoir et à l’emploi”, lit-on dans le communiqué.

Le président de la République a, également, indiqué qu’il faut veiller à ce que les choix soient en harmonie avec le processus de redressement. “Cela ne concerne pas l’enseignement dans les établissements scolaires et la préparation aux examens, mais tout un système incluant des activités au sein des institutions éducatives, dont les maisons de culture, les maisons de jeunes qui sèment la pensée libre et la créativité. La pensée patriotique libre est la base de toute créativité et les Tunisiens et les Tunisiennes sont capables de créer à condition que les conditions nécessaires réunies et qu’une ferme volonté existe pour offrir aux jeunes l’encadrement requis”, ajoute le communiqué de la présidence de la République.