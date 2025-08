Opération jugée inutile : la Santé publique tunisienne réagit et ouvre une enquête

Une vive polémique a éclaté sur les réseaux sociaux après la diffusion d’un témoignage affirmant qu’un patient aurait subi une lourde opération chirurgicale, avec soixante points de suture, pour découvrir par la suite qu’elle n’était pas nécessaire.

Face à cette vague d’accusations et à la mise en cause publique de certains médecins, le ministère de la Santé a publié, samedi 2 août 2025, un communiqué dénonçant ces campagnes de dénigrement qui sapent la confiance entre citoyens et système de soins. Il y précise que les équipes médicales ayant pris en charge une complication au niveau de l’aorte ont agi dans le strict respect des recommandations scientifiques et que leur intervention rapide a permis de sauver la vie du patient.

Tout en annonçant l’ouverture d’une enquête médicale et administrative, le ministère a rappelé que la diffamation et la propagation de fausses informations portent atteinte à la dignité des professionnels de santé, réaffirmant son soutien au corps médical et paramédical et appelant à plus de responsabilité et de discernement.