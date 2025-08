Tunisie : préparez-vous à 6 minutes d’éclipse totale de Soleil, la plus longue du siècle !

Un événement astronomique d’exception se prépare : le 2 août 2027, un long et spectaculaire éclipse totale de Soleil traversera le ciel de plusieurs pays, dont la Tunisie, offrant un spectacle rarissime.

Ce phénomène, annoncé par la NASA comme l’un des plus impressionnants du siècle, plongera en plein jour une grande partie de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans l’obscurité pendant plus de six minutes. La Tunisie figurera parmi les zones privilégiées pour observer ce moment unique, où la Lune viendra masquer totalement le disque solaire, laissant apparaître la couronne du Soleil dans toute sa splendeur. Ce « rendez-vous du siècle », qui ne se reproduira pas avant 2114, fera de notre ciel un véritable théâtre naturel et attirera astronomes, photographes et passionnés venus du monde entier pour vivre l’expérience au cœur du territoire tunisien.