Tunisie : La fédération générale de l’enseignement secondaire appelle au dialogue

La fédération générale de l’enseignement secondaire, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a appelé le ministère de l’Éducation à rouvrir le dialogue autour des revendications du secteur et à appliquer l’ensemble des accords sectoriels en suspens, notamment ceux relatifs aux primes et aux promotions, tels que prévus dans le procès-verbal de la réunion du 25 avril 2024 ainsi que dans les accords de 2023 et 2024.

Dans un communiqué publié vendredi, la fédération a revendiqué le versement immédiat des arriérés financiers dus aux enseignants, directeurs et surveillants généraux, et la fixation rapide d’une date pour les entretiens avec les directeurs et censeurs conformément à l’accord de juillet 2011. Elle a aussi appelé à la tenue urgente d’une réunion du comité du travail administratif.

Par ailleurs, la fédération a exhorté les enseignants à refuser les classes surchargées et les heures supplémentaires de cours, dénonçant le blocage des négociations avec le ministère de tutelle et “l’atteinte au droit syndical notamment à travers des poursuites judiciaires visant des enseignants pour leurs activités syndicales”.