Tunisie : amendes et peines de prison pour la diffusion illégale d’images d’enfants

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors a annoncé avoir saisi le délégué général à la protection de l’enfance afin d’informer le ministère public et de demander l’ouverture d’une enquête, à la suite de signalements concernant la diffusion de photos et de vidéos portant atteinte à des enfants lors de certains festivals estivaux.

Le ministère rappelle que la protection des enfants est une responsabilité collective, inscrite à l’article 52 de la Constitution, et que la diffusion non autorisée d’images de mineurs constitue une violation grave de la loi organique n° 63 de 2004 relative à la protection des données personnelles ainsi qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant selon le Code de protection de l’enfance. Ces infractions sont passibles de sanctions pénales, incluant des amendes et des peines d’emprisonnement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le ministère appelle les familles à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable afin d’assurer une éducation saine aux enfants et invite les médias à participer activement à la prévention des atteintes aux droits des mineurs.