Oiseaux domestiques : les gestes indispensables en été pour éviter le coup de chaleur

En période estivale, les oiseaux, qu’il s’agisse de canaris, de perroquets ou d’espèces plus grandes, sont particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs. Le vétérinaire Oussama Zaïed met en garde contre les risques liés à une exposition directe au soleil : une cage placée en plein soleil peut devenir mortelle en quelques minutes.

Même à l’intérieur, il faut privilégier les pièces lumineuses mais non exposées aux rayons directs et créer de l’ombre lorsqu’ils sont installés au jardin ou sur un balcon. En cas de canicule, il est essentiel de renouveler l’eau deux fois par jour, d’y ajouter quelques gouttes de vitamine C, d’offrir des fruits et légumes riches en eau, de vaporiser légèrement l’oiseau ou de lui proposer un bain surveillé pour l’aider à se rafraîchir. Certaines erreurs doivent absolument être évitées : laisser un oiseau dans une voiture fermée, placer la cage dans une cuisine où chaleur et gaz toxiques s’accumulent, ou encore provoquer un choc thermique par des changements brusques de température. Les signes d’un coup de chaleur sont reconnaissables : léthargie, ailes tombantes, respiration difficile et bec ouvert.

Dans ce cas, il faut rapidement humidifier l’oiseau avec une serviette mouillée à l’eau tiède, lui donner quelques gouttes d’eau sans forcer, puis consulter en urgence un vétérinaire.