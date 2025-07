Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera marqué dimanche soir par des nuages passagers sur tout le pays.

Le vent soufflera du Nord-ouest au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud, relativement fort, à localement fort, près des côtes et sur les hauteurs, ainsi qu’ à l’extrême Sud où il sera accompagné localement de phénomènes de sable. Sa vitesse dépasse provisoirement 70km/h sous forme de rafales.

La mer est moutonneuse au Golfe de Gabès et très agitée à localement agitée, ailleurs

Les températures oscilleront la nuit entre 19 et 26 degrés au Nord et au Centre, et entre 27 et 32 degrés au Sud.