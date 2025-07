Asma Ben Othman dénonce les conditions de détention de son frère aux États-Unis

Dans une affaire qui suscite une vive émotion aux États-Unis comme dans le monde arabe, l’actrice tunisienne Asma Ben Othman a lancé un appel poignant à travers la chaîne Hannibal, exhortant l’ambassade de Tunisie à Washington et l’ambassade des États-Unis à Tunis à intervenir en urgence pour obtenir la libération de son frère, Rami Ben Othman, actuellement détenu dans un centre pour migrants en situation irrégulière en Arizona.

Ce dernier avait été arrêté il y a deux semaines en Californie par des agents de l’immigration alors qu’il attendait la régularisation de son dossier, étant marié à une médecin égyptienne naturalisée américaine et occupant un poste prestigieux dans l’un des plus grands hôpitaux de l’État. Selon un groupe de défense des droits civiques, les agents de l’ICE ont interpellé le mari de la cheffe du personnel médical de l’hôpital Huntington, au centre-ville de Los Angeles, où il aurait subi près de deux semaines de mauvais traitements et de soins médicaux insuffisants. Toujours selon Asma Ben Othman, Rami a d’abord été placé dans un centre aux conditions déplorables, avant d’être transféré, sous la pression d’une vaste campagne de solidarité, vers un établissement mieux équipé en Arizona, où il attend désormais une audience judiciaire ou une libération sous caution, procédure qui pourrait durer plusieurs mois.

L’actrice a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes et organisations qui se sont mobilisées pour cette cause, soulignant l’ampleur de la solidarité suscitée, notamment parmi la communauté arabe, les médecins et des ONG américaines.