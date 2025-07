Alerte rouge en Tunisie : baignade strictement interdite ce week-end

Une alerte rouge a été émise par l’Institut national de la météorologie (INM) concernant des conditions climatiques extrêmes touchant 15 gouvernorats tunisiens.

Selon l’ingénieur Sobhi Ben Ahmed, invité sur les ondes de Mosaïque FM, de violentes rafales de vent dépassant les 100 km/h sont attendues ce vendredi 25 juillet, accompagnées de températures élevées dans la majorité des régions, notamment à partir de midi. Des cellules orageuses devraient également se former dans le Nord, avant de progresser vers le Sahel et le Sud du pays. Les conditions maritimes seront particulièrement dangereuses dès 11h du matin, notamment au large de Tabarka, Bizerte, Tunis et Hammamet, avec une mer très agitée à houleuse. À partir de samedi, un net changement est prévu : les températures chuteront de manière significative, atteignant à peine 26 à 28 degrés dans le Nord et sur les côtes, mais les vents violents persisteront.

Compte tenu de ces conditions extrêmes, la baignade sera formellement interdite durant tout le week-end, a souligné l’ingénieur, appelant à la plus grande prudence.