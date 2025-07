Gaza : 111 ONG lancent un cri d’alarme face à la famine de masse et exigent un cessez-le-feu immédiat

Plus d’une centaine d’organisations humanitaires et de défense des droits humains appellent la communauté internationale à agir contre la “famine de masse” qui s’étend dans la bande de Gaza, mercredi, en exigeant un cessez-le-feu immédiat et permanent et la levée de toutes les restrictions à l’acheminement de l’aide humanitaire.

Dans leur déclaration, 111 ONG, parmi lesquelles Médecins sans frontières (MSF), Médecins du monde, Amnesty International ou encore Caritas dénoncent le fait que des tonnes de produits alimentaires, d’eau potable et de médicaments sont bloqués par l’entité sioniste à l’extérieur de Gaza alors que la population civile, déjà soumise à d’intenses bombardements, meure de faim et de soif.

“Alors qu’une famine de masse se propage dans la bande de Gaza, nos collègues et les personnes que nous aidons dépérissent”, déplorent les ONG internationales, qui soulignent que les réserves sont épuisées et que leurs propres employés sont désormais en danger de mort.

Fustigeant le blocus total de l’enclave palestinienne et les multiples entraves à l’accès à l’aide humanitaire, les 111 organisations accusent le gouvernement sioniste de Benjamin Netanyahu d’avoir délibérément provoqué “le chaos, la famine et la mort”.

Elles appellent la communauté internationale à exiger la levée de toutes les restrictions, l’ouverture de tous les points de passage terrestres, la fin du système de distribution d’aide alimentaire contrôlé par l’armée israélienne – qui a coûté la vie à plus d’un millier de civils depuis deux mois, selon les Nations unies – et la reprise d’une distribution d’aide conforme aux principes du droit humanitaire et sous la supervision des agences de l’Onu.

“Les États doivent prendre des mesures concrètes pour mettre fin au siège, comme l’arrêt des transferts d’armes et de munitions”, estiment les ONG.

Israël, qui contrôle tous les accès à la bande de Gaza, nie être responsable des pénuries de nourriture.

Le gouvernement sioniste a mis en place un système de distribution d’aide géré par la Fondation humanitaire de Gaza (FHG), avec le soutien des États-Unis, dont l’action et le manque d’impartialité sont vivement critiquées par l’Onu et les ONG. L’armée sioniste a régulièrement ouvert le feu sur les Palestiniens venus de chercher des produits de première nécessité, provoquant des centaines de morts.

Aux victimes des bombardements et des tirs de l’armée sioniste s’ajoutent désormais celles de la famine, selon les services de santé de l’enclave et les ONG internationales.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a déclaré mardi à Reuters que ses stocks d’aide étaient complètement épuisés à Gaza et que certains membres de son personnel étaient désormais affamés, accusant l’entité sioniste de paralyser son travail.