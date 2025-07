L’OMS dénonce des attaques contre ses locaux à Gaza

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a vivement condamné, lundi, des attaques menées par les forces israéliennes contre la résidence de son personnel et son principal entrepôt situés dans la ville de Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza.

Selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ces installations ont été visées à trois reprises dans la journée. Il a déclaré que des soldats israéliens sont entrés dans les locaux, contraignant des femmes et des enfants à fuir à pied vers la région d’Al-Mawassi, tandis que les hommes, y compris des employés de l’OMS, ont été menottés, déshabillés, interrogés et fouillés sous la menace des armes.

Deux employés de l’organisation et deux membres de leur famille ont été interpellés, dont un reste en détention. L’OMS a exigé sa libération immédiate et rappelé la nécessité de protéger son personnel humanitaire.

Entrepôt détruit, système de santé paralysé

Le chef de l’OMS a également indiqué que 32 personnes, parmi le personnel et leurs familles, ont pu être évacuées vers un autre bureau de l’organisation, dès que l’accès a été sécurisé. L’offensive terrestre israélienne en cours dans la région de Deir el-Balah s’est accompagnée de tirs d’artillerie intenses, touchant plusieurs infrastructures humanitaires.

L’entrepôt principal de l’OMS à Deir el-Balah, désormais situé dans une zone d’évacuation, a été endommagé dimanche lors d’une attaque qui a provoqué explosions et incendie.

Pénurie critique de fournitures médicales

Tedros Adhanom a tiré la sonnette d’alarme sur l’état du système de santé à Gaza, déjà au bord de l’effondrement. Avec l’entrepôt hors service et la majorité des fournitures médicales épuisées, l’OMS éprouve les plus grandes difficultés à soutenir les hôpitaux, les équipes médicales d’urgence et ses partenaires sur le terrain, confrontés à une pénurie dramatique de médicaments, de carburant et d’équipements essentiels.