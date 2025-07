Influenceurs en Tunisie : Jessica Thivenin et Thibault Garcia subliment Djerba et le sud tunisien

La star de télé-réalité et influenceuse française Jessica Thivenin, accompagnée de son mari, le musicien et créateur de contenu Thibault Garcia, ont choisi l’île de Djerba et le sud tunisien comme prochaine destination.

À travers des vidéos et des photos captivantes, le couple partage chaque instant de leur séjour avec leur large communauté, offrant ainsi une véritable vitrine pour la Tunisie. Leur visite dépasse le simple cadre touristique : elle s’inscrit comme une initiative précieuse de promotion du patrimoine, de la richesse naturelle et de l’hospitalité tunisienne, sublimés par un contenu soigné et inspirant qui séduit un public international.