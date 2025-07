Tunisie : La grève des agents de l’office des céréales a été reportée

L’union régionale du travail à Tunis (URT) a annoncé lundi dans un communiqué, que la grève des agents de l’office des céréales initialement prévue les 23 et 24 juillet 2025, a été reportée au 20 et 21 Aout prochain.

Ce report a été décidé après une réunion de conciliation tenue lundi matin au siège du gouvernorat de Tunis avec la participation de représentants de l’autorité régionale, de la direction générale de l’office des céréales, du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de l’inspection de travail, ainsi qu’une délégation syndicale de l’URT à Tunis et le syndicat de base des agents de l’office.

Cette réunion a été organisée sur fond d’un préavis de grève publié par l’URT en date du 15 juillet 2025 qui comprend une série de revendications professionnelles et sociales des agents de l’office des céréales.

Le dossier de titularisation des agents contractuels a été évoqué au cours de cette réunion et les représentants de la direction générale ont souligné que les procédures juridiques requises par le ministère de tutelle et la présidence du gouvernement ont été parachevées.

De son coté, la partie syndicale a réitéré son attachement à la mise en oeuvre des dispositions de la loi numéro 9 de l’année 2025 qui stipule l’interdiction définitivement de toutes formes de travail précaire, appelant à accélérer le processus de titularisation.

Les participants ont examiné le dossier de la prime de productivité pour les années 2021-2022 et 2023 et la partie syndicale a réclamé le versement de la prime et la fin des retards de paiement. En contrepartie la représentante du ministère de tutelle a indiqué que ce dossier sera soumis à une commission spécialisée au cours d’une réunion prévue pour le 15 aout prochain, afin de trouver une solution définitive à ce dossier.

La délégation syndicale a revendiqué également la mise en oeuvre de la décision d’augmentation de la valeur des tickets- restaurants de manière rétroactive. L’augmentation a été fixée à 1 dinars pour chaque ticket- restaurant et sa valeur est passée de 6 à 7 dinars.

Par ailleurs, il a été convenu de reporter l’examen de la prime de la récolte jusqu’à la publication de la version actualisée du statut de l’office des céréales.

A ce titre, la partie syndicale a appelé à accélérer la publication du statut, alors que la direction générale s’est engagée à le soumettre, fin Aout, à la présidence du gouvernement.