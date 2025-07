Tunisie : des orages et des rafales jusqu’à 70 km/h attendus ce soir sur le centre-est

Des orages isolés accompagnés de pluies sont attendus ce soir et en début de nuit sur les régions du centre-est, avant un retour progressif à un ciel peu nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les vents souffleront du nord sur le nord du pays et de l’est sur le centre et le sud, avec des pointes pouvant dépasser temporairement les 70 km/h lors des épisodes orageux. Près des côtes, le vent sera relativement soutenu tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs. La mer sera généralement peu agitée mais localement moutonneuse.

Côté températures, les minimales prévues oscilleront entre 28 et 32°C sur le nord et le centre, et atteindront entre 33 et 37°C dans les régions du sud.