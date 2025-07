Météo Tunisie : jusqu’à 47°C attendus lundi 21 juillet à Kairouan et dans le sud-ouest

Ce lundi 21 juillet 2025, la Tunisie connaîtra un temps chaud et partiellement voilé sur l’ensemble du territoire. Les températures seront en nette hausse, avec des maximales variant entre 33 et 36°C sur les côtes nord et la région du Cap Bon, et entre 39 et 45°C dans les autres régions.

Des pics de 47°C sont attendus notamment à Kairouan et dans le sud-ouest, sous l’effet du vent chaud et sec, le sirocco. Le vent soufflera du secteur sud, faible à modéré, mais se renforcera quelque peu l’après-midi près des côtes nord en s’orientant au secteur nord. La mer sera peu agitée, devenant agitée au nord en fin de journée.