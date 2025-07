Ciel dégagé à peu nuageux ce samedi. Vent de secteur sud sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, faible à modéré et devenant relativement plus fort, l’après-midi, près des côtes, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Mer peu agitée à agitée. Températures en hausse, avec des maximales comprises entre 35 et 39 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 40 et 44 degrés ailleurs avec vent de sirocco.