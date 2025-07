Égypte : Razan Moughrabi grièvement blessée après l’effondrement du plafond d’une salle de concert

La chanteuse et animatrice libanaise Razan Moughrabi a été grièvement blessée vendredi soir 17 juillet 2025, après l’effondrement du plafond d’une salle de spectacle dans un hôtel du Caire, alors qu’elle se produisait sur scène.

Selon son manager, l’accident est survenu en raison du non-respect des normes de sécurité dans la salle. Transportée en urgence dans un hôpital privé de Gizeh, l’artiste a subi une intervention chirurgicale délicate après avoir été touchée à la tête. Un membre du corps médical a indiqué que son état reste préoccupant, évoquant un possible traumatisme crânien ainsi que des blessures profondes nécessitant des points de suture à la tête et sur diverses parties du corps. Un procès-verbal a été établi contre la direction de l’hôtel pour négligence, mettant en cause la dangerosité des lieux pour le public et les artistes.

Quelques heures avant le drame, Razan Moughrabi avait partagé des vidéos de son arrivée au concert, accueillie chaleureusement par ses fans.