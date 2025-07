Football : La FTF reporte son AG élective faute de candidatures de clubs

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a annoncé le prolongement des délais pour la tenue de l’Assemblée générale relative à l’élection des commissions indépendantes de la fédération, en raison de l’absence de candidatures de la part des clubs couvrant le nombre requis pour toutes les commissions.

L’instance fédérale a ajouté, via sa page facebook officielle, qu’en application des articles 31, 32 et 33 des statuts et des articles 10 et 11 du code électoral de la FTF, il a été décidé de prolonger le délai pour la tenue de l’AG ordinaire afin d’élire les commissions indépendantes jusqu’au 12 septembre 2025.