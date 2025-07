Tunisie : 95 millions de dollars d’investissements chinois dans l’industrie minière

Lors d’une rencontre tenue ce mercredi 16 juillet 2025 au siège du ministère de l’Industrie, la ministre Fatma Thabet Chiboub a reçu une délégation de l’entreprise chinoise Shandong Haiwang Chemical CO, conduite par son vice-président Wu Yonghong.

Cette réunion a permis d’explorer de nouvelles pistes de coopération, en particulier dans le domaine de l’exploitation des sels et des substances minières à forte valeur ajoutée. L’entreprise chinoise, déjà détentrice de deux permis de prospection à Chott El Jérid Nord et Ouedhiyat Sud, a annoncé son intention de lancer en Tunisie un projet d’investissement estimé à 95 millions de dollars, destiné à produire chaque année près de 92 000 tonnes de dérivés du brome. La ministre a réitéré l’engagement de son département à accompagner les investisseurs et à faciliter la réalisation de projets miniers, tout en soulignant la volonté de la Tunisie de renforcer ses partenariats avec les grands groupes industriels internationaux.

Pour rappel, Shandong Haiwang Chemical CO, leader en Chine et troisième producteur mondial de brome, possède une capacité annuelle de 80 000 tonnes pour le brome brut et 170 000 tonnes pour ses dérivés.