La société Tunisie Autoroutes a annoncé la suppression de la station de péage « Sousse – Kalaa Sghira » à compter de ce mercredi soir, 16 juillet 2025.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un plan de restructuration et de modernisation du réseau de péages visant à rendre le trafic plus fluide et à garantir le confort des usagers de la route, tout en soutenant une transition vers un système intelligent et plus performant, indique la même source dans un communiqué publié mardi.

Tunisie Autoroutes a appelé les usagers de l’autauroute A1 à faire preuve de prudence à l’approche de la zone concernée et à respecter les panneaux de signalisation pendant toute la durée de démantèlement de la station en question.