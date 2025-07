Ben Arous : plusieurs ouvrières agricoles blessées dans un accident, un calvaire qui continue…

Un nouvel accident dramatique est survenu ce mardi sur la route de El Ganna à Mornag, dans le gouvernorat de Ben Arous, où une camionnette transportant des ouvrières agricoles s’est renversée, faisant plusieurs blessées parmi elles.

Ce énième incident remet en lumière les conditions de transport précaires et souvent illégales auxquelles sont confrontées ces travailleuses, exposées quotidiennement à des risques graves en raison du manque de sécurité et de respect des normes de transport. Malgré les nombreuses alertes de la société civile et des organisations de défense des droits des femmes, les autorités tardent à mettre en place des solutions efficaces pour garantir un transport digne et sécurisé à ces ouvrières essentielles à l’économie rurale.