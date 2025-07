Hygiène, sécurité, économies : le guide essentiel pour préparer sa maison avant de partir en vacances

L’été est là, et avec lui l’envie de partir en vacances se fait pressante. Mais avant de quitter son domicile pour plusieurs jours ou semaines, un minimum de préparation s’impose pour éviter les mauvaises surprises au retour. Hygiène, sécurité, économies d’énergie : voici les gestes malins à connaître pour partir l’esprit tranquille.

Avant de prendre la route, assurez-vous que votre logement est bien sécurisé. Fermez toutes les portes, fenêtres et volets. Si vous possédez une alarme, vérifiez qu’elle fonctionne correctement et activez-la. Pour simuler une présence, installez des minuteurs qui allumeront et éteindront les lumières à des horaires variables, ou laissez une radio branchée. Informez également un voisin ou un proche de confiance qui pourra passer relever votre courrier ou ouvrir les volets de temps à autre, afin de donner l’impression que la maison est habitée.

Rien de pire que de rentrer de vacances et de retrouver son logement imprégné de mauvaises odeurs ou envahi par des nuisibles. Pour éviter cela, quelques gestes simples sont à adopter. Commencez par vider entièrement le réfrigérateur et le congélateur de tous les produits périssables. Placez à l’intérieur un bol de bicarbonate de soude ou de charbon actif pour absorber les éventuelles odeurs, et laissez les portes entrouvertes. Faites un grand ménage : videz toutes les poubelles, passez l’aspirateur, nettoyez les surfaces, et ne laissez aucune vaisselle sale ni linge en attente. Le linge propre et les draps frais sont également appréciables au retour.

N’oubliez pas vos canalisations ! Pour éviter les remontées d’odeurs, versez deux à trois litres de vinaigre chaud dans l’évier et les siphons, laissez agir toute la nuit, puis rincez à l’eau chaude en frottant avec un peu de citron.

Une technique simple et redoutablement efficace consiste à placer une feuille de papier au fond de l’évacuation de l’évier, puis à poser par-dessus un verre d’eau retourné. Cette méthode vous permettra de détecter une obstruction dans les canalisations : si la feuille est humide à votre retour ou que le verre a bougé, cela signifie qu’un bouchon s’est formé et que l’eau stagne. Cette eau stagnante est souvent responsable des mauvaises odeurs qui envahissent la cuisine en votre absence. En anticipant ainsi, vous pouvez nettoyer plus en profondeur avant de partir et éviter que le problème ne s’aggrave durant votre absence.

Pour parfaire l’hygiène générale, disposez quelques sachets de lavande ou des diffuseurs naturels dans les pièces afin de conserver une atmosphère agréable.

Avant de partir, pensez à débrancher tous les appareils électriques non essentiels : télévision, box internet, petits électroménagers… Ces dispositifs en veille continuent de consommer inutilement. Réglez ou éteignez votre chauffe-eau, et débranchez les machines à laver pour éviter tout risque de court-circuit ou de fuite.

Fermer l’arrivée d’eau générale est un réflexe à adopter avant tout départ prolongé. Cela évite les fuites ou les dégâts en cas de défaillance du réseau ou d’un appareil. Si certains équipements doivent rester alimentés, comme un congélateur plein ou un système d’alarme, assurez-vous que l’installation électrique est sécurisée et en bon état.

Vos plantes méritent aussi votre attention. Installez un système d’arrosage automatique ou laissez des réserves d’eau. Sinon, demandez à un voisin de venir arroser vos plantes ou entretenir le jardin.

Avant de partir, changez les draps et faites la lessive pour retrouver une maison propre et accueillante. Laissez un double des clés à une personne de confiance. Rangez vos objets de valeur ou placez-les en lieu sûr. Faites un tour rapide de chaque pièce avant de fermer pour vérifier que tout est en ordre.

En suivant ces astuces simples mais efficaces, vous pourrez partir en vacances en toute sérénité. Que ce soit pour la sécurité, l’hygiène ou la prévention des imprévus, quelques gestes suffisent à protéger votre maison et à garantir un retour tout en douceur… sans mauvaises odeurs ni mauvaises surprises !