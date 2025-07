Sécurité routière : Le ministère de l’Intérieur annonce une réforme du code de la route

Le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri a annoncé, lundi, le lancement d’une stratégie nationale intégrée de sécurité routière visant à réduire de moitié, le nombre d’accidents de la route d’ici 2034.

S’exprimant lors d’une séance de dialogue au Conseil national des régions et des districts, le ministre a expliqué que ce plan en trois phases prévoit une baisse de 10 % des accidents de la voie publique entre 2025 et 2027.Un chiffre qui sera porté à 25 % à l’horizon 2030, puis à 50 % en 2034.

Selon Nouri, cette stratégie comporte une profonde révision du code de la route et des textes annexes, assortie d’une application « rigoureuse » de la loi.

La stratégie prévoit d’intensifier les actions sur le terrain pendant les heures de pointe et dans les zones qui enregistrent le plus grand nombre d’accidents, en plus de l’extension du réseau de radars intelligents, et l’analyse des statistiques fournies pour identifier les causes récurrentes des accidents de la route.

Et le ministre d’ajouter que la nouvelle stratégie repose sur la lecture « approfondie » des données d’accidentologie pour ajuster les actions de prévention et de répression.