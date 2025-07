Détournement de fonds : 20 ans de prison pour l’ex-secrétaire général du syndicat sécuritaire en Tunisie

Le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans une affaire de détournement de fonds impliquant d’anciens responsables du syndicat de la Garde nationale.

Cinq ex-membres du bureau exécutif ont été condamnés à de lourdes peines de prison, allant de trois à vingt ans, en fonction de la gravité des faits reprochés. L’ancien secrétaire général, reconnu coupable des principales charges, a écopé de vingt ans de réclusion. Poursuivis pour trahison qualifiée, blanchiment d’argent, falsification et usage de faux, ils sont accusés d’avoir détourné les cotisations syndicales à leur profit.

L’enquête menée à l’initiative du ministère public et appuyée par des audits du ministère de l’Intérieur a révélé des malversations financières dépassant un million de dinars, incluant fausses factures, virements suspects et retraits en espèces aux destinations obscures. Ces fonds auraient servi à financer des dépenses fictives et à enrichir des proches et des intermédiaires liés aux accusés.