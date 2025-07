Prévisions météo : fortes chaleurs, mer agitée et risques d’orages violents sur plusieurs régions

Nuages passagers sur la plupart des régions, devenant plus denses, l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses et des chutes de grêles par endroits. Les pluies concerneront progressivement les régions est.

Vent de secteur sud sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, relativement fort près des côtes nord et faible à modéré ailleurs. Le vent deviendra plus fort, l’après-midi, près des côtes est et sur les hauteurs ainsi que sur le sud en fin de journée avec des phénomènes locaux de sable et dépassera temporairement 80 km/h sous orages.

Mer moutonneuse à agitée dans le nord et peu agitée à progressivement agitée et localement très agitée sur les côtes est.

Températures en légère hausse avec des maximales comprises entre 32 et 36 degrés près des côtes et les hauteurs et entre 37 et 42 degrés ailleurs.