Décès de la mère de Mehdi Hmili : un hommage émouvant du cinéaste tunisien sur les réseaux sociaux

Le réalisateur et scénariste tunisien Mehdi Hmili a annoncé, avec une immense douleur, le décès de sa mère à travers une publication bouleversante partagée sur ses réseaux sociaux. Dans un texte profondément poétique et chargé d’émotion, l’artiste a rendu hommage à celle qu’il appelle « la vie elle-même », tant son prénom, Hayet (la vie), incarnait à ses yeux un destin plus qu’un simple nom.

« J’ai perdu ce soir ce qui ne se perd pas. J’ai perdu le sens… les racines, la lumière, l’abri. J’ai perdu ma mère », écrit Mehdi Hmili dans un message qui résonne comme un cri silencieux, une déchirure intime que seul un enfant peut ressentir face à la perte de sa génitrice.

Il décrit sa mère comme une présence irremplaçable, une âme lumineuse et douce, qui lui a transmis les vraies valeurs de l’existence : l’amour, la foi, le courage, et la résilience face aux épreuves. Il évoque son combat contre la maladie, mené avec une force admirable malgré les douleurs accumulées par une vie difficile. « Ta vie fut rude, maman… une mer de sacrifices et de douleur… mais ton esprit délicat a résisté, avec foi et amour, dans tout ce qui t’entourait. »

Mehdi Hmili, connu pour ses œuvres engagées et sensibles, partage ici une douleur universelle avec des mots d’une rare intensité. Il cite le poète Mahmoud Darwich pour exprimer l’inexprimable, et conclut son hommage par des mots déchirants : « Ma vie s’est arrêtée aujourd’hui, et quelque chose en moi s’est brisé à jamais. Désormais, je compterai les jours en attendant la mort comme l’amoureux attend l’instant des retrouvailles. »

L’artiste confie avoir souvent redouté cette séparation, espéré qu’elle n’arriverait jamais. Mais comme toujours, dit-il, sa mère a choisi de partir en silence, avec dignité et discrétion. Il lui adresse enfin un adieu empreint d’amour éternel, concluant par une prière : « Paix sur toi le jour de ta naissance, le jour de ton départ, et le jour où tu renaîtras vivante. Allahou Akbar. Inna lillah wa inna ilayhi raji’oun. »

À travers cet hommage, Mehdi Hmili ne pleure pas seulement une mère, mais une muse, une source, un pilier. La douleur de son deuil trouve un écho profond chez tous ceux qui ont perdu un être cher, et rappelle combien l’amour maternel laisse une empreinte indélébile sur le cœur d’un fils.

Paix à son âme.