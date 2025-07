Super Lune du Cerf 2025 : un spectacle céleste à admirer ce soir

Ce jeudi 10 juillet 2025, à 21h36 (heure tunisienne), un phénomène astronomique remarquable illuminera le ciel : le « Super Lune du Cerf ». Ce nom poétique, hérité des traditions des peuples autochtones d’Amérique du Nord, fait référence à la période de l’année où les cerfs mâles commencent à faire repousser leurs bois, recouverts alors d’un velours doux.

Ce même événement est aussi connu sous d’autres appellations selon les cultures, telles que « Lune des baies », « Lune du tonnerre » ou « Lune des herbes ». Dans la tradition anglo-saxonne, on parle de la « Lune du foin », en lien avec la saison des récoltes. Ce soir-là, la pleine lune apparaîtra plus grande et plus brillante que d’ordinaire, atteignant une luminosité supérieure de 16 % à celle d’une pleine lune classique. Un spectacle céleste à ne pas manquer !