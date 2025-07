Imams en Israël : la visite de Hassen Chalghoumi organisée par le lobby ELNET

La récente visite controversée d’un groupe d’imams européens en Israël, dirigée par le prédicateur franco-tunisien Hassen Chalghoumi, a ravivé le débat sur les liens entre certains cercles religieux européens et les réseaux d’influence pro-israéliens.

Derrière cette initiative, largement médiatisée pour sa portée symbolique et ses discours sur le « vivre-ensemble », se trouve l’organisation « European Leadership Network » (ELNET), un puissant lobby œuvrant pour le rapprochement entre la France et Israël. Cette structure, active à Paris, Bruxelles, Berlin et d’autres capitales européennes, déploie une stratégie visant à influencer les élites politiques, médiatiques et économiques en faveur de la politique israélienne. La participation de Chalghoumi, déjà connu pour ses positions ouvertement favorables à l’État hébreu, révèle un agenda bien plus large : normaliser l’image d’Israël en Europe, combattre les mouvements de solidarité avec la Palestine et marginaliser les voix critiques.

L’organisation n’en est pas à son premier coup : voyages organisés pour parlementaires, campagnes contre les ONG pro-palestiniennes, et lobbying intensif dans les cercles du pouvoir montrent l’étendue de son influence, souvent opérée dans l’ombre mais aux effets bien réels sur les opinions publiques et les décisions politiques.