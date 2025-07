Sami Tahri : Nécessité de reprendre les négociations dans le secteur privé

Le porte-parole officiel de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, a appelé aujourd’hui, mardi, à la nécessité de reprendre les négociations dans le secteur privé, actuellement “suspendues”, selon ses termes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une session de formation organisée aujourd’hui au siège de l’Union régionale du travail de Monastir, Tahri a souligné l’attachement de l’organisation syndicale à l’importance des négociations, compte tenu de leur impact positif sur l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs.

Il a estimé que cette interruption des négociations est de nature à exacerber la situation sociale, notamment dans un contexte de dégradation du pouvoir d’achat et des conditions difficiles que subissent les travailleurs et les salariés en général. Il a affirmé, en même temps, le lancement d’une série d’actions et de réunions de mobilisation pour entamer ces négociations de manière sérieuse et responsable, selon ses propos.