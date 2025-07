Mer Rouge : attaque contre un navire britannique au large du Yémen

Une attaque visant un navire britannique a eu lieu ce dimanche 6 juillet 2025 en mer Rouge, au large des côtes du Yémen. Selon l’Agence britannique des opérations commerciales maritimes, le navire a été pris pour cible par des hommes armés à l’aide d’armes légères et de roquettes.

Un équipage de sécurité à bord a riposté, mais la situation reste évolutive. La société spécialisée en sécurité maritime, Ambrey, a précisé que huit embarcations rapides ont mené l’assaut et que deux drones maritimes ont percuté le flanc bâbord du navire, causant des dégâts à sa cargaison. L’origine de l’attaque n’a pas encore été revendiquée, dans un contexte régional toujours tendu en raison du conflit entre Israël et le Hamas, des affrontements passés entre l’Iran et Israël, et des récentes frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens.

Le cinquième flotte américaine, interrogée sur l’incident, n’a pas encore commenté. Bien que les rebelles houthis aient précédemment mené des attaques similaires en mer Rouge, la trêve en vigueur semble jusqu’à présent tenir.