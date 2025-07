Tunisair : fin de fonction du président du conseil d’administration Habib Mekki

Le ministère tunisien du Transport a annoncé, samedi 5 juillet 2025, la révocation de Habib Mekki de ses fonctions en tant que président du conseil d’administration de la compagnie Tunisair.

Cette décision inclut également son remplacement en tant qu’administrateur représentant de l’État au sein du conseil par Tarek Bouazizi, conseiller des services publics. Par ailleurs, le conseil d’administration a été invité à élire un nouveau président dans les plus brefs délais afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Le ministère a aussi confié à l’ingénieur aéronautique Issam Hammam la supervision de la direction générale de Tunisair Technics, en plus de ses fonctions actuelles. Dans le même communiqué, un avertissement ferme a été adressé aux chefs d’escale et représentants de Tunisair à l’étranger, les exhortant à mieux encadrer les passagers dans les aéroports confrontés à des perturbations. Le ministère a souligné sa volonté de sanctionner tout manquement aux devoirs professionnels et de confier les responsabilités à des profils compétents. Ces mesures interviennent à la suite des nombreuses perturbations récentes ayant causé une grande insatisfaction parmi les voyageurs et l’opinion publique.

Enfin, le ministère a réaffirmé son engagement à suivre de près les affaires de corruption ayant contribué à la dégradation de la situation de la compagnie nationale, symbole important pour les Tunisiens.