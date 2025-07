Décès de Chawki Gaddes : ancien président de l’INPDP et juriste engagé s’éteint

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Chawki Gaddes, figure éminente du droit public en Tunisie, après un long combat contre la maladie.

Juriste passionné, enseignant respecté à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, il a consacré sa vie à la défense des libertés, à la promotion des droits numériques et à l’édification de l’État de droit. Il fut un pilier dans l’élaboration de la Constitution de 2014 et un acteur clé de la transition démocratique, à travers son engagement au sein de l’INPDP, de la CNIL, et de nombreuses instances nationales et internationales.

Son expertise, son intégrité et sa bienveillance ont marqué des générations d’étudiants, de collègues et de citoyens. Que son immense contribution inspire les futurs bâtisseurs de la Tunisie. Paix à son âme.