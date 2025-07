Le footballeur Diogo Jota meurt dans un accident de voiture avec son frère

Le footballeur portugais Diogo Jota, attaquant de Liverpool âgé de 28 ans, a trouvé la mort aux côtés de son frère André (26 ans) dans un tragique accident de la route survenu tôt ce matin en Espagne.

Selon le journal Marca, le véhicule à bord duquel se trouvaient les deux frères a pris feu après une sortie de route dans la province de Zamora, à proximité de la frontière portugaise.

Formé à Gondomar, Diogo Jota a gravi les échelons au sein du football portugais avec Paços Ferreira et le FC Porto, avant de poursuivre sa carrière à l’international. Passé par l’Atlético Madrid, il s’est illustré à Wolverhampton puis à Liverpool, où il évoluait depuis 2020. Avec les Reds, il a disputé 182 rencontres, inscrit 65 buts et offert 26 passes décisives.

Son palmarès est également bien garni : vainqueur de la Championship en 2018 avec Wolverhampton, de la League Cup en 2022 et 2024, et de la Premier League en 2025. En sélection, il totalise 49 capes et 14 buts, avec notamment deux victoires en Ligue des Nations (2019 et 2025).