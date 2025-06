Samsung Tunisie : un Brand Shop à la hauteur des attentes aux Jardins de Carthage

Dans un monde où la technologie évolue rapidement, Samsung réaffirme sa promesse : ouvrir le champ des possibles grâce à des innovations accessibles à tous. C’est dans cette dynamique que Samsung Electronics inaugure en Tunisie son 11ᵉ Brand Shop aux Jardins de Carthage. Ce nouvel espace de 260 m², imaginé pour répondre aux attentes d’une clientèle curieuse et connectée, illustre parfaitement l’engagement de la marque à rendre la technologie utile, humaine et intuitive.

L’événement d’inauguration, marqué par une ambiance immersive, a réuni partenaires, médias et influenceurs autour de technologies pensées pour inspirer, enrichir le quotidien des Tunisiens et contribuer à une meilleure qualité de vie.

À ce propos, M. Bong Wan Kim, Directeur Général de Samsung Electronics Tunisie, souligne :« Ce Brand Shop est une invitation à repenser la relation que nous entretenons avec la technologie. Nous avons souhaité créer un espace où chacun peut non seulement découvrir nos produits, mais aussi les expérimenter et les intégrer de façon concrète dans son quotidien. »

Wissem Koubaa, Gérant du Brand Shop, ajoute :« Ce lieu traduit notre engagement à proposer bien plus qu’une vitrine technologique : une expérience complète, humaine et connectée. Ici, l’écoute, le conseil et l’accompagnement prennent le dessus sur la simple transaction. Nous voulons que chaque client reparte avec plus que du matériel : une vision claire de ce que la technologie peut améliorer dans sa vie. »

Live the Samsung Experience

Conçu comme un véritable lieu de vie technologique, ce Brand Shop propose une expérience immersive centrée sur le quotidien des utilisateurs. À travers une scénographie soignée et des zones d’expérimentation interactives, les visiteurs découvrent comment la technologie Samsung s’adapte à leur mode de vie et contribue à une meilleure qualité de vie. Le concept « Live the Samsung Experience » prend ici tout son sens : du foyer intelligent à l’univers mobile, en passant par le divertissement et les soins du quotidien, chaque zone du Brand Shop incarne la vision d’un monde plus simple, plus fluide et plus connecté.

Dès le rez-de-chaussée, les visiteurs sont invités à explorer une kitchenette connectée intégrant l’écosystème SmartThings, démontrant le potentiel d’un foyer intelligent où la technologie se met au service du confort et de la durabilité. Une cabine fermée permet de ressentir le rafraîchissement doux et silencieux sans courant d’air des climatiseurs WindFree™, symbole d’une innovation discrète et efficace. La zone mobile présente une sélection de près de 16 appareils accessibles, incluant les derniers smartphones powered with Galaxy AI, ainsi que les montres et tablettes Galaxy, pensés pour accompagner les confident explorers dans leurs projets personnels et professionnels.

À l’étage, l’univers des appareils électroménagers intelligents reflète l’engagement de la marque pour un quotidien plus pratique, plus sain et plus sécurisé. Réfrigérateurs connectés, fours multifonctions et lave-linge intelligents illustrent l’approche Life Care de Samsung : chaque innovation est conçue pour améliorer concrètement la vie des utilisateurs. Une zone dédiée au divertissement met également en valeur les capacités de multitâche des téléviseurs Samsung : entre gaming fluide, streaming 4K et son immersif, le salon devient un espace d’expression et de partage.

Tout au long de la visite, un parcours interactif permet aux participants de tester leurs connaissances sur l’univers Samsung et de remporter instantanément des cadeaux exclusifs, une Samsung TV Smart Crystal Ultra HD 4K ainsi qu’un lave-linge frontal Samsung 11kg, une manière ludique de mêler découverte et surprise, tout en renforçant la proximité avec la marque.

Un service inédit : Samsung Location

En marge de cette ouverture, la chaîne des Brand Shops Samsung (CUN, Megrine, Marsa et Jardins de Carthage) annonce le lancement en Tunisie de Samsung Location, une offre de location technologique flexible et sans engagement. Ce service permet à chacun d’accéder aux dernières innovations de la marque — des smartphones Galaxy aux téléviseurs QLED, en passant par l’électroménager connecté — via des formules modulables et accessibles. Une démarche inclusive et tournée vers le progrès, qui répond aux attentes d’une génération en quête de liberté d’usage et de consommation responsable.

Wissem Koubaa précise à ce sujet :« Avec Samsung Location, nous répondons aux attentes d’une clientèle qui souhaite profiter facilement des dernières innovations, sans contrainte. Ce service complète notre approche en offrant une solution sans engagement, à moindre coût, tout en garantissant un accompagnement personnalisé. »

Une expérience client au cœur de la stratégie

En parallèle, Yasmine Ben Slimane, MX Communication Manager chez Samsung Electronics Tunisie, souligne : « Au-delà de la technologie, notre ambition est de bâtir une relation durable et de proximité avec chaque client. C’est en étant à l’écoute et en offrant un accompagnement personnalisé que nous donnons du sens à l’innovation. »

Avec ce 11ᵉ Brand Shop, Samsung renforce son ancrage en Tunisie et son ambition de rester au plus proche des attentes des consommateurs. Grâce à une approche expérientielle, un parcours ludique et un service de location novateur, la marque continue de démocratiser l’innovation technologique au quotidien.

