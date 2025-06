Réchauffement de la Méditerranée : alerte aux courants marins mortels cet été

Ce lundi 30 juin 2025, l’expert environnemental Adel Hentati a lancé une alerte inquiétante sur les risques mortels liés aux bouleversements climatiques en mer Méditerranée. Il explique que le réchauffement accéléré de la région, causé par une zone de haute pression saharienne accompagnée de vents brûlants appelés chergui, a provoqué une hausse anormale de la température de l’eau, allant jusqu’à 4 à 5 °C au-dessus des moyennes saisonnières.

Cette élévation thermique entraîne une dilatation de l’eau et surtout la formation de courants marins puissants et imprévisibles, capables d’emporter brutalement les baigneurs. À cela s’ajoutent des modifications géologiques du fond marin, dues à des secousses sismiques, qui ont transformé la configuration des baies étroites, les rendant encore plus dangereuses. Ces conditions réunies transforment certaines zones de baignade en véritables pièges mortels, même pour les nageurs aguerris. Adel Hentati met particulièrement en garde les enfants, les personnes âgées et les vacanciers, face à ces courants invisibles mais dévastateurs. Il évoque également un lien direct entre ces phénomènes et les noyades tragiques enregistrées récemment sur les plages tunisiennes, soulignant que de forts vents ont favorisé des courants aspirant les nageurs vers le large. L’expert appelle à une extrême prudence, car les effets du dérèglement climatique en Méditerranée ne sont plus une menace à venir, mais une réalité dangereuse et déjà meurtrière.